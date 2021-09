Coronavirus, morto un anziano di Lagonegro

Il bollettino covid diffuso dalla Task Force regionale registra un nuovo decesso all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Si tratta di un paziente non vaccinato di 89 anni di Lagonegro. Sono 28 i nuovi positivi su 683 tamponi molecolari effettuati. Fermi a 53 i ricoveri, di cui 4 in terapia intensiva. I guariti di giornata sono 39. Da lunedì 20 settembre partono le terze dosi di vaccino per trapiantati e immunodepressi. Si potrà accedere liberamente negli stessi hub vaccinali dove è stata somministrata l'ultima dose. I dializzati potranno richiedere la dose aggiuntiva anche nei centri in cui si sottopongono alla terapia.