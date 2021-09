Sono 40 i nuovi contagi riscontrati in Basilicata su 791 tamponi molecolari analizzati sabato 4 settembre. Rispetto all'ultimo bollettino, sale il tasso di positività, per effetto dei minori test eseguiti: si passa dal 4,1% di ieri al 5% di oggi. Nessuna vittima segnalata al momento. Aumentano i ricoveri: sono 48, di cui 3 in terapia intensiva all'ospedale "San Carlo" di Potenza (ieri erano 43).  Sono, invece 21 i guariti di giornata.