Coronavirus: 4 contagi, lieve aumento dei ricoveri

Solo 302 tamponi molecolari analizzati nella giornata di domenica 5 settembre. Su questi, 4 sono risultati positivi. Ma il dato che emerge dal bollettino regionale covid diffuso dalla Task Force, è un lieve aumento dei ricoveri, che passano dai 48 di ieri ai 50 di oggi. Solo sabato erano 43 . In due giorni, dunque, si sono registrati 7 ingressi in più nei reparti. Restano invariati i numeri delle terapie intensive: sempre 3 le persone ospedalizzate in rianimazione, tutte al "San Carlo" di Potenza. La buona notizia è che non ci sono nuove vittime. I guariti sono 32.Sul fronte vaccinazioni, ieri in Basilicata sono state somministrate 2.884 dosi.