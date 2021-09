Coronavirus: un morto, stabili i ricoveri

Test per coronavirus

Un'altra vittima del covid in Basilicata. Si tratta di un uomo di 67 anni di Tursi, non vaccinato. Tra i 951 tamponi eseguiti ieri, i positivi sono 34. Stabili i ricoveri, fermi a 53, di cui 3 in terapia intensiva. Il bollettino covid della Task Force regionale riporta 58 guarigioni.



LA CAMPAGNA VACCINALE - L'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe segnala la Basilicata in linea col resto del Paese. Alla prima settimana di settembre, aveva completato il ciclo vaccinale il 64,4% della popolazione; circa il 74% quella coperta con almeno una dose.