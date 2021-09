Covid, ancora una vittima

Una nuova vittima del Covid e 14 contagi su 545 tamponi analizzati ieri. Benché la curva della pandemia in Basilicata sia in discesa e la campagna vaccinale proceda senza grossi ostacoli, ancora una volta sono i pazienti fragili ad essere più esposti alle conseguenze più gravi, come in questo caso.

La vittima è una donna di 57 anni, vaccinata, ma con altre patologie. Era ricoverata a Potenza nel reparto di pneumologia. Negli ospedali già da ieri, però, si registra un netto calo dei ricoveri in area medica, 42 i pazienti attuali. Quarantaquattro, invece, i guariti nelle ultime 24 ore, mentre è fermo a tre il numero delle persone attualmente in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini, sono soprattutto gli under 18 ad aver dato negli ultimi giorni una spinta importante alla campagna di immunizzazione.

La regione punta anche alle donne incinte e allattamento, in corso il primo dei 4 week end di vaccinazioni a loro dedicato. La terza dose, al momento, è stata somministrata a dializzati e trapiantati. per decisione del comitato tecnico scientifico. I prossimi saranno over 80 e ospiti delle rsa.