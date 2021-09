Coronavirus, al via le vaccinazioni libere

Un tampone Covid

Nella giornata di ieri, 31 agosto, in Basilicata sono state effettuate 3.124 vaccinazioni. Lo fa sapere la Task Force della Regione nel bollettino covid odierno.

Intanto, al via da oggi, primo settembre le vaccinazioni senza prenotazione in Basilicata per tutti coloro che hanno compiuto 12 anni. Per i cittadini-utenti di Potenza saranno effettuate esclusivamente presso l'hub nella tensostruttura del Qatar (parcheggio stazione - fermata "San Carlo" - Potenza). Secondo quanto riferito dall'Asp, Poste Italiane sta già provvedendo ad informare con un sms tutti coloro che avevano la prenotazione in via Roma (alla palestra “Rocco Mazzola).