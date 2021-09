Covid, tamponi e ricoveri in calo

Trentatre guarigioni e 32 nuovi positivi, su 725 tamponi effettuati. Sono questi i numeri relativi all'emergenza sanitaria comunicati dalla Task Force regionale. È al 4,4% la quota odierna dei casi di infezione sul totale dei test. Un dato tre volte più elevato rispetto a quello nazionale dell'ultima settimana, che nel pomeriggio verrà ufficializzato attraverso il report settimanale redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Michele Labianca, coordinatore della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus) spiega che, in Basilicata, da giorni si registra una richiesta inferiore di test, nonostante la circolazione ormai esclusiva della variante Delta. È questo aspetto ad aver fatto crescere il rapporto tra nuovi casi e tamponi. La situazione, rassicurano dalle due aziende sanitarie regionali, rimane sotto controllo.

Intanto, negli ospedali si registra un ulteriore calo dei ricoveri: 51 le persone degenti nei due capoluoghi, di cui 3 in terapia intensiva.