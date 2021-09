Focolaio "Il Filo di Arianna", morta un'anziana

Il filo di Arianna a Venosa

E' deceduta in ambulanza, durante il trasferimento da Venosa all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Un'anziana ospite della casa di riposo "Il Filo di Arianna", scenario di uno dei due focolai covid attivi nella città di Orazio, è morta. Aveva 87 anni e altre patologie. Si trovava in isolamento nella struttura venosina, poi le sue condizioni si sono aggravate, rendendo necessario il trasferimento in ospedale, purtroppo inutile. La morte dell'anziana non figura nel bollettino odierno della Task Force regionale.



Cala intanto il numero dei positivi nei due focolai Covid. In totale, ora sono 73 i contagiati: 49 all'Istituto dei Padri Trinitari e 24 a "Il filo di Arianna". A questi si aggiungono altri 63 positivi tra i cittadini di Venosa, che conta 136 persone attualmente positive.