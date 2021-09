Screening covid, a Matera tamponi drive-in

L'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

L'Azienda Sanitaria di Matera ha predisposto all'interno dell'ospedale "Madonna delle Grazie" un drive-in per effettuare tamponi covid. La decisione è stata presa in previsione di un aumento dei test da effettuare agli studenti, con la riapertura delle scuole. Aperto a tutta la popolazione, ci si potrà presentare con prescrizione medica o prenotandosi sulla piattaforma regionale per garantire il tracciamento e ottenere il green pass. La struttura sarà allestita nelle prossime ore ed entrerà in funzione verso la metà della prossima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.