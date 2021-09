Bollettino Covid, altri 6 positivi

Un tampone Covid

Secondo i dati dell'ultimo bollettino della task force regionale Covid sono 6 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Basilicata, a fronte di 155 tamponi processati. Numeri contenuti quelli emersi, anche per effetto dei pochi tamponi effettuati nel week-end.

31 i guariti, mentre sono 53 i pazienti ricoverati, uno in più rispetto a ieri. Tra i positivi ospedalizzati, sono sempre 4 quelli che si trovano in terapia intensiva. Tutti uomini di mezza età, in 3 casi non vaccinati. Si trovano tutti al San Carlo di Potenza.

Anche oggi non si registra alcun decesso.