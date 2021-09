Operazione antidroga, 25 misure cautelari

Arresto per tentato omicidio

Vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno, che coinvolge anche la Basilicata. I militari hanno eseguito provvedimenti cautelari, emessi dal gip del Tribunale di Potenza su richiesta della Dda, nelle province di Salerno, Napoli, Potenza e Biella.



25 in tutto le misure cautelari: 8 persone sono finite in carcere, 11 agli arresti domiciliari, per altri 6 previsto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre 5 persone sono invece indagate.



Tra gli arrestati, anche un ex consigliere comunale di Satriano, accusato di spacciare in zona per conto dell'organizzazione.



A quanto sinora emerso dalle indagini della Procura distrettuale antimafia di Potenza, il numero di maglia di alcuni calciatori famosi veniva utilizzato per indicare la quantità di droga da comprare o vendere.



L'operazione denominata "Big Brother" ha fatto emergere un traffico "di ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hascisc che aveva il suo epicentro nel Vallo di Diano".