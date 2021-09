Principio d'incendio in una scuola elementare a Potenza

Una immagine dei vigili al lavoro

Paura a Potenza per un principio di incendio che - a quanto sinora appurato - si è sviluppato sul tetto dello stabile che ospita la scuola elementare Busciolano. Non risultano al momento dei feriti. Del fumo però è ancora visibile all'ultimo piano dell'istituto. Ancora da chiarire le origini del rogo. Potrebbe essere legato a dei lavori in corso.



Sul posto per gestire la situazione, una squadra dei vigili del fuoco dotata di diversi mezzi. Tutta l'ala della primaria è stata evacuata in via precauzionale. Centinaia di bambini, assieme agli insegnanti e al personale Ata, sono stati messi in sicurezza e si trovano al momento nel cortile.



I vigili del fuoco sono invece al lavoro all'interno dell'istituto. Sul posto anche agenti della Questura e della Polizia locale. I genitori sono stati contattati per riportare i bambini a casa. Traffico in tilt nella zona. A breve nuovi aggiornamenti su quanto accaduto.