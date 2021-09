Rischia il carcere per un telefonino

Un'auto dei Carabinieri

Rischia fino a sei anni di carcere per un telefonino. Il fatto è accaduto a Matera. Protagonista, un 57enne di Bari, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, di fronte a un cellulare ultimo modello, lasciato in carica in un'auto incustodita, parcheggiata nei pressi dell'ospedale Madonna delle grazie, si sarebbe introdotto senza troppo sforzo nella vettura. Preso il cellulare, si sarebbe poi allontanato, pensando forse di messo a segno un colpo da mille euro senza alcuna fatica. L'episodio però non è passato inosservato. Alcuni cittadini hanno segnalato l'accaduto, fornendo una descrizione dettagliata dell'uomo e chiesto l’intervento immediato dei Carabinieri.



I militari arrivati subito sul posto, grazie ai dettagli forniti dai passanti, sono riusciti ad individuare l'uomo rapidamente. Lo hanno fermato, perquisito e lo hanno trovato ancora in possesso del telefonino, nascosto in uno zainetto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'uomo accusato del furto è stato prima dichiarato in stato d’arresto, poi rimesso in libertà dal magistrato. Resta comunque accusato di furto aggravato, e per quel telefonino portato via dall'auto - e poi recuperato- rischia ora da 2 a 6 anni di reclusione.