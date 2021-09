Marconia di Pisticci, gioventù "violenta"

Una volante della Polizia

Alcuni minorenni di Marconia di Pisticci sono stati denunciati a vario titolo per furto e danneggiamento dalla Polizia di stato.



In particolare, un 12enne e un 14enne sono stati segnalati al tribunale dei minori di Potenza con l'accusa di aver aver rubato e danneggiato un distributore automatico di giocattoli, in Piazza Elettra. L'apparecchio è stato assaltato e poi svuotato del suo contenuto: giochi e monete.



Altri 2 adolescenti, di 15 e 16 anni, sono stati invece segnalati per aver vandalizzato una panchina.