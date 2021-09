Scarichi dei depuratori, riunione in regione

Un impianto di depurazione

Ottantadue richieste relative a scarichi di depuratori sulle 124 arrivate alla Provincia di Potenza sono state adottate, 10 sono in fase conclusiva e la restante parte è in attesa dei risultati delle analisi condotte da Arpab. In provincia di Matera, invece, su 51 istanze, 11 riguardano impianti di depurazione a servizio di comuni con oltre 10 mila abitanti. Il quadro della situazione è emerso nel corso di un incontro tra l'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa, i vertici di Acquedotto Lucano, Egrib, Arpab e degli enti locali, convocato per fare il punto sui procedimenti necessari per eliminare le criticità nei diversi impianti sotto procedura di infrazione da parte della comunità europea.

I temi al centro del confronto - ha fatto rilevare l'esponente di giunta - sono importanti e delicati nell'ottica di una gestione più efficiente delle risorse idriche. Per questo è apparsa incomprensibile l'assenza della provincia di Matera alla riunione.

La collaborazione tra tutti i soggetti interessati - hanno convenuto i presenti - è l'unica strada da percorrere per un'azione efficace di soluzione delle problematiche ambientali.

Al termine dell'incontro, l'assessore Rosa ha discusso con Acquedotto Lucano ed Egrib degli interventi in atto, anche quelli da finanziare con i fondi del PNRR, e del trasferimento delle reti e degli impianti del Consorzio Asi di Potenza all'acquedotto.