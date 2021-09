Cupparo querela "Le Cronache Lucane" per diffamazione

Lo stabilimento C&P di Chiaromonte

La C&P querela la cooperativa "Riscontri", editrice del quotidiano "Le Cronache Lucane". In un comunicato stampa, l'azienda di proprietà dell'assessore regionale dimissionario alle politiche del lavoro, Franco Cupparo, annuncia di aver dato mandato al suo legale di "sporgere querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa e diffamazione via mass media e social network" per alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi. La querela riguarda anche il direttore responsabile del giornale, Maria Fedota, e il giornalista Ferdinando Moliterni.

Non solo la querela. L'azienda ha annunciato anche l'intenzione di far partire una richiesta di risarcimento danni in sede civile per 5 milioni di euro, in quanto gli articoli - si legge nella nota - "ledono l'immagine di C&P e procurano danni diretti e indiretti".



Gli articoli in questione sarebbero quelli sulla vicenda del polo logistico Amazon e sui rapporti tra la C&P e la Inc Spa. Il colosso americano avrebbe dato mandato verbale all'azienda Inc Spa di cercare terreni disponibili in Basilicata per collocare il nuovo hub. La Inc Spa ha scritto alla Regione, ottenendo l'ok dall'assessorato di Cupparo per due aree a Tito e Melfi, fatti questi ultimi confermati dal carteggio intercorso tra azienda e Regione, reso pubblico dallo stesso Cupparo.



Per C&P, il quotidiano avrebbe alimentato "una campagna di informazione volutamente diffamatoria e che procura danni all'azienda".