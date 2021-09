Sarconi, elisoccorso anche di notte

La pista per l'elisoccorso illuminata

Ora è pronta a Sarconi la nuova pista per l'elisoccorso. Ultimati i lavori di realizzazione della struttura che assicurerà il servizio necessario all'emergenza, 24 ore su 24.

L'opera è costata 70mila euro e, come sottolineato dal sindaco Cesare Marte, è dotata di un impianto di illuminazione in grado di garantire l'atterraggio dell'eliambulanza anche nelle ore notturne.

I lavori - lo ricordiamo- erano iniziati anche dopo le proteste del comitato di cittadini che chiedevano da anni che la piazzola potesse essere utilizzata anche di notte, per garantire soccorsi più celeri e efficienti in caso di necessità a tutti i cittadini della zona.