Ex Auchan, decisioni rinviate al 1 ottobre

Una foto dell'ingresso dell'ex Auchan

Si è concluso con un rinvio al primo ottobre, la riunione in Prefettura a Potenza, tra sindacati, rappresentanti del consorzio Margherita-Conad, l'assessore regionale alle attività produttive dimissionario, Franco Cupparo e il prefetto Annunziato Vardè sulla vertenza dei 126 lavoratori ex Auchan di S.Nicola di Melfi, che una lettera aziendale obbliga al trasferimento verso le sedi del Nord Italia. In quella data Margherita dovrà esprimersi sulla possibilità di un ricollocamento in siti più vicini, oltre che su possibili incentivi alla pensione e al licenziamento.

Nessuno dei lavoratori è intenzionato a spostarsi dalla regione. I sindacati hanno impugnato le lettere di trasferimento verso siti delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. I lavoratori, a casa da ormai due anni, fino al 30 settembre percepiranno la cassa Covid da 600 euro al mese, poi resteranno senza entrate.

Una speranza era arrivata dal bando di re-industrializzazione, finanziato dalla Regione con 8 milioni di euro. Avrebbe consentito il riassorbimento di parte della manodopera: il 60% nel caso dello stesso sito, il 70 %per sito esterno. Ma l'emanazione tarda ad arrivare per problemi tecnici. La Regione si è impegnata a pubblicarlo entro la prima settimana di ottobre. Finora Margherita aveva atteso il bando per proporre delle soluzioni, il 1 ottobre dovrà esprimersi.

Il Prefetto Annunziato Vardè ha chiarito che ricollocazione e re-industrializzazione sono due strade diverse.