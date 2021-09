Fal, nuovo furto di cavi di rame

Un cavo della linea ferroviaria tranciato

Ancora un furto di rame ai danni delle Ferrovie Appulo Lucane. Si tratta del quinto episodio nel giro di venti giorni, avvenuto in pieno giorno tra Mellitto e Pescariello, in Puglia. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

A denunciare il fatto, i vertici delle FAL, che sottolineano le gravissime ripercussioni sulla circolazione dei treni e chiedono un intervento urgente delle autorità competenti. "Chi compie questi atti - scrive la società in una nota - non si rende conto che non danneggia solo l'azienda, ma soprattutto gli utenti".