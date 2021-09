"La città delle infanzie": il festival in corso a Potenza

Ingresso Moon

Tracce, segni, parole, alfabeti e suoni, sparsi per la città e dedicati a insegnanti, genitori e bambini.



Un programma ricco e trasversale quello del Festival "La città delle infanzie" che andrà avanti per tutto il fine settimana a Potenza. Si è cominciato venerdì 17 nel quartiere di Bucaletto con lo spettacolo "Zimmerfrei" di Massimo Carozzi e al Museo Officina Oggetti Narranti-Moon con il seminario "La grammatica dell'Albo illustrato" tenuto dalla pedagogista e divulgatrice Francesca Romana Grasso.



Il programma continua sabato 18 alle ore 10 al Moon con un nuovo seminario di Francesca Romana Grasso dal titolo "Coltivare Bibliodiversità". Dalle 15 sempre al Moon, a cura del Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma e IBBY Italia, "Libri migranti e Silent book": un laboratorio creativo con i Libri senza parole.



Alle 15.30, 17.30 e 19.00 al Moon una visita-gioco interattiva a cura de La luna al guinzaglio "M.e.m.o.r.i. e memorabilia". L'evento si ripete anche domenica alle 10, 11.30, 15.30 e 17 al Moon.



Alle 10.30 il laboratorio Claudio Tosi "Alfabeti del corpo": attività, giochi, danze. La conclusione alla 18 è affidata a Gianluca Caporaso per la presentazione letteraria "Tempo al tempo".