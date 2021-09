Il Don Uva di Potenza

Nuovo focolaio covid al Don Uva di Potenza. Nella struttura socio.sanitaria di Universo Salute sono stati accertati 5 contagi. Un paziente è stato trasferito in ospedale. In corso uno screening a tappeto tra i circa 600 pazienti e dipendenti, testati con tamponi molecolari. Si procede al ritmo di 60 al giorno. Dei primi 60 tamponi già analizzati non sono risultate ulteriori positività. Domani si conosceranno i risultati dei test prelevati oggi.