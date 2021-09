Fiamme nel vulture e nel materano

Un mezzo dei vigili del fuoco



Ancora incendi in corso in questa coda d'estate.



Vari fronti di fuoco attivi tra Melfi e Rapolla. Al lavoro 3 squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti. A bruciare, zone di macchia e di pineta, anche a ridosso delle aziende dell'area industriale di San Nicola di Melfi. Accorso sul posto, per gestire la situazione, anche un direttore delle operazioni di spegnimento, incaricato di coordinare il lavoro delle diverse squadre.



Nel materano, fiamme ancora attive a Grassano e anche in zona La martella a Matera. Sempre nella città dei sassi spento dopo ore di lavoro un altro rogo nei pressi del centro di geodesia spaziale. A bruciare in giornata anche una zona in agro di Policoro.