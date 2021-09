Genzano, fiamme nella discarica

Un incendio è divampato ieri sera poco dopo le 21.00 nella discarica di Genzano di Lucania. In fiamme soprattutto materiale plastico. Il fumo acre e denso sprigionato dai rifiuti ardenti ha creato non poche difficoltà ai vigili del fuoco, venuti da Palazzo San Gervasio e Potenza per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Necessarie due autopompe, un fuoristrada ed una autobotte. Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile.

L'incendio è stato spento intorno alle 2.40.

Solo 4 giorni fa, un altro incendio aveva interessato l'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Atella.