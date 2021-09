Pisticci, l'incendio riprende vigore: evacuate alcune abitazioni

Le fiamme lambiscono le abitazioni nel territorio di Pisticci

Ha ripreso vigore l'incendio che da lunedì pomeriggio sta interessando la collina sottostante l'abitato di Pisticci.

Il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco e il personale del Nov, proseguito per tutta la notte, sembrava aver domato le fiamme, che inizialmente sono divampate in località Varre.

In mattinata si sono però propagate in località Coppo San Gaetano, arrivando a lambire la contrada di San Leonardo. Qui alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. In fumo diversi ettari di pineta e macchia mediterranea.

Per cercare di limitare l'avanzata delle fiamme si è reso necessario l'intervento di tre canadair e di un elicottero.