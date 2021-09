Fiamme da una cucina a gas: paura per due anziani

Potenza, vigili del fuoco in via Torino

Un incendio è scoppiato a Potenza, intorno alle 14, in un appartamento di via Torino, abitato da due anziani. Secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco, a prendere fuoco è stata la cucina alimentata a gas. Un vicino, allarmato dal fumo, è intervenuto con un estintore, riuscendo a contenere le fiamme. I vigili del fuoco hanno completato lo spegnimento e messo in sicurezza l'appartamento. Buone le condizioni di salute dei due anziani, per loro solo molta paura. Sul posto anche la polizia locale.