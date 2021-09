L'arrivo dell'eliambulanza

Ancora un incidente sull'Autostrada del Mediterraneo, in una galleria all'altezza dello svincolo di Lauria.

Questa mattina, intorno alle 7:00, per cause ancora da accertare, un uomo - originario di Nettuno - ha perso il controllo del camion su cui stava viaggiando.

Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

In gravi condizioni e politraumatizzato, l'uomo è stato trasportato in eliambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto intervenuti anche Polizia Stradale e Anas.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per il tempo necessario ad ultimare le operazioni di soccorso.