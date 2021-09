Schianto fatale in moto, muore un 35enne di Ruoti

Un'auto dei Carabinieri

Ancora vittime della strada. Non ce l'ha fatta, il 35enne Antonio Cariello, agente di polizia penitenziaria originario di Ruoti e residente a Camerano, in provincia di Ancona: l'uomo è morto in un incidente lungo la statale 16 adriatica, nei pressi di Loreto. A quanto si è appreso, ieri Cariello era a bordo della sua moto che si è scontrata violentemente con un'auto. Lascia la moglie e due figli piccoli. Sul posto per chiarire la dinamica dell'impatto i Carabinieri.



Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal segretario regionale del Sappe di Basilicata Saverio Brienza, che ne ha sottolineato le doti umane e professionali e anche dall'amministrazione comunale di Ruoti che in un post sui social si è detta vicina alla famiglia di Cariello.