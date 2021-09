Incidente mortale sulla Matera - Grassano

SP8, nello scontro frontale morta una 47enne di Matera

Era senza patente Giovanni Adorisio, l'uomo di 57 anni che ieri, intorno alle 17:30, a bordo di una moto Aprilia di grossa cilindrata è rimasto coinvolto in uno scontro con una Ford Focus sulla Strada Provinciale 8, che collega Grassano a Matera. La donna che viaggiava con lui, Brunella Nicoletti, 47 anni è morta all'arrivo dei soccorsi. L'uomo, trasferito al San Carlo di Potenza in elisoccorso e subito operato, ora è fuori pericolo.

Condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed omidio, Adorisio era uscito dal carcere nel 2018. Appartenente al clan Zito-Trolio, partecipò al commando che in moto freddò nel 1995 Filippo Festa, in una faida tra consorterie.

La licenza di guida gli era stata revocata nel 2000 per mancanza dei requisiti morali. Eppure ieri, si sarebbe fatto prestare la moto da un'amico e si sarebbe messo alla guida del mezzo.

Lungo la strada l'impatto fatale con un'auto sulla quale viaggiavano due persone.

Ferite in modo più lieve, sono state trasferite in codice giallo al Madonna delle Grazie di Matera. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.