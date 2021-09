Premiati 17 mieli lucani

Grande successo per i mieli lucani alla 41° edizione del concorso “Tre Gocce d’Oro 2021 - Grandi Mieli d’Italia”. La manifestazione - organizzata dall’Osservatorio Nazionale Miele e svolatsi

a Castel San Pietro, in provincia di Bologna - è da sempre attenta al miglioramento delle qualità dei nostri mieli e alla promozione presso il grande pubblico.

Una rigorosa valutazione, che comprende analisi organolettiche, fisico-chimiche, melissopalinologiche, oltre che un’attenta analisi sensoriale svolta da esperti iscritti all’omonimo Albo,

ha permesso di selezionare e premiare 373 mieli di cui 18 con le “Tre Gocce d’Oro”, 145 con le “Due Gocce d’Oro” e 210 con “Una Goccia d’Oro”.

Nonostante l’agguerrita concorrenza - 1.067 diversi mieli provenienti da ogni parte d’Italia e inviati da oltre 400 apicoltori - la Basilicata non ha affatto sfigurato.

Premiati 17 mieli, tra monofloreali, millefiori e miele di melata - otto nella provincia di Potenza e nove in quella di Matera - di cui undici con le “Due Gocce d’oro” e sei con “Una Goccia d’Oro”.