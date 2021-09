Omicidio di via dell'Edera, condanna a 9 anni e 4 mesi

Il luogo del delitto

Il 26enne Omar Sadi, originario del Gambia, è stato condannato dalla Corte d'assise d'appello di Potenza a 9 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale Ammar Barry, accaduto la notte tra il 12 e il 13 agosto del 2018, in via dell'Edera a Potenza.

Il delitto avvenne a seguito di una lite scoppiata tra i due, tra i quali - a quanto ricostruito- c'erano già stati alcuni dissidi. La vittima venne raggiunta da un colpo di coltello che recise un'arteria vicino al collo, causando la morte della vittima per dissanguamento in pochi minuti.

In primo grado, col rito immediato, Sadi era stato condannato a 14 anni di reclusione. Ora i giudici di secondo grado, pur confermando la sentenza di omicidio volontario, hanno ridotto la pena non ravvisando la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi.

Soddisfatto per la riduzione di pena il difensore dell'imputato, l'avvocato Francesco Fabrizio, che annuncia comunque ricorso in Cassazione. Secondo la sua ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un eccesso di legittima difesa.