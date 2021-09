By pass coronarico, mortalità zero

L'ospedale San Carlo a Potenza

I dati Agenas sugli interventi di by-pass aortocoronarico isolato presso l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza svelano un risultato estremamente positivo: la mortalità a 30 giorni è pari a zero nel 2019, in

miglioramento rispetto agli anni precedenti". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla sanità, Rocco Leone, secondo il quale "si tratta di un risultato unico in Italia, che riconosce le grandi capacità del personale medico e sanitario e pone la struttura del capoluogo come centro di eccellenza a livello nazionale. Il nostro obiettivo - ha concluso l'assessore - è migliorare sempre di più la sanità lucana e in tal senso vanno anche i concorsi unici

regionali che stanno ricevendo migliaia di domande.