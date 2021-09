Covid, altri 48 positivi in regione

Sono 48 i nuovi positivi presenti nel bollettino reso noto poco fa dalla Task force regionale, tutte persone che vivono in Basilicata. 1151 i tamponi molecolari analizzati ieri. 41 i guariti di giornata. Cala leggermente il numero dei ricoverati, oggi sono 43: rimangono 3 i pazienti in terapia intensiva, tutti all'Ospedale San Carlo di Potenza.



Nessuna vittima registrata oggi, rimangono dunque 600 le persone che hanno perso la vita a causa del covid in regione, dallo scoppio della pandemia.



Sembra allargarsi intanto il focolaio ai padri trinitari di Venosa, dove sono 52 i contagi accertati con tampone molecolare. Ieri altre 9 persone sono risultate positive al tampone rapido, ma si resta ora in attesa dello screening complessivo con i tamponi molecolari, programmato dall'Asp per lunedì prossimo. Intanto, già nei giorni scorsi, molti ospiti della struttura sono stati trasferiti al covid hospital di Venosa, anche per rendere più gestibile la situazione all'interno del complesso gestito dai padri Trinitari.