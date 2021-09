Potenza Calcio, pareggio al 90' col Monterosi

Il Logo del Potenza Calcio

Pareggio al 90' tra Potenza e Monterosi. A fissare il risultato sull'1-1, un gol di Coccia, che ha consentito ai rossoblù di impattare nel finale della partita, dopo il gol di Mbende, all'87'.

Con uno scatto di orgoglio il Potenza è poi riuscito a bloccare l'avanzata degli ospiti laziali, cristallizzando il risultato su un più equilibrato pareggio.

I quattro minuti di recupero del secondo tempo sono serviti solo a consolidare il risultato e a tenere tutti col fiato sospeso.

Un match quello odierno deciso dunque in una manciata di minuti: uno spettacolo elettrizzante per i circa 1.600 spettatori tornati sugli spalti dello stadio "Viviani".

Il Potenza dopo la quarta giornata del campionato di serie C ha dunque 3 punti in classifica, frutto di 3 pareggi e una sconfitta.