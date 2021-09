Torna Più Sport: atleti da tutta Italia a Potenza per la manifestazione

Più Sport

A Potenza torna lo sport. Dopo un anno di stop - causa pandemia - dal 10 al 12 settembre al via nel centro storico la sesta edizione di Più Sport, la manifestazione che celebra la pratica sportiva a tutti i livelli, da quello agonistico a quello amatoriale.

Tra gli ospiti l'atleta paralimpica Nicole Orlando, ex campionessa europea dei cento metri, Salvatore Sanzo, campione olimpico di scherma, Alessio Sakara, campione mondiale dell'MMA, e l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo.

Novità di quest'anno, l'allestimento di due villaggi paralimpici, uno alla torre Guevara e uno a piazza Bonaventura. Si intende così dare spazio a tutte le discipline paralimpiche, dall'atletica al calcio a cinque, dal sitting volley all'equitazione, così da non spegnere i riflettori su queste discipline dopo i giochi di Tokyo.

La manifestazione promuove poi anche una raccolta fondi per finanziare l'acquisto di attrezzature utili agli sport minori e migliorare la qualità e l'usabilità delle strutture sportive. Anche questo un modo per raggiungere l'obiettivo principale di Più Sport: incoraggiare la pratica sportiva a tutti i livelli.