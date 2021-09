Nei cieli di Bella liberata una poiana

La poiana liberata nei cieli di Bella

Un esemplare di poiana comune (Buteo buteo), rinvenuta folgorata alle zampe ed al becco, probabilmente su un cavo di elettrificazione, nella mattinata del 23 agosto 2021, in località Pomella, da Carmine Lisandro, è tornata questa mattina a planare sui cieli di Bella.







Il rilascio è avvenuto alla presenza del Sindaco e Consigliere Provinciale, Leonardo Sabato e dell'Amministrazione Comunale, della Polizia Provinciale di Potenza, del sig. Carmine Lisandro e degli alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo di Bella - San Cataldo.

Proprio a loro, il Consigliere Sabato ha voluto dedicare questa giornata dell'ambiente della tutela delle specie protette, evidenziando il senso di libertà che un volatile cosi importante per l'equilibrio della natura locale, vuole rappresentare per le nuove generazioni un esempio di rispetto del territorio.







"Una giornata storica e bella - ha aggiunto Leonardo Sabato - proprio mentre usciamo da un periodo duro che immaginiamo e speriamo di lasciare alle spalle volando alto, proprio come la poiana, ferita, ma rinata grazie alle sapienti mani di chi ama fare questo lavoro. Ed il paragone con i nostri sanitari che ci hanno curato, sono stati vicini, amati e guidati nella lotta al Covid non può mancare".

La poiana infatti, rinvenuta nell'area di Bella è stata salvata grazie all'intervento richiesto della Polizia Provinciale, con il Maggiore STIA Vincenzo e tramite la dott.ssa MARIANO Annarita il rapace prontamente portato al C.R.A.S. del Parco Gallipoli Cognato dove ha ricevuto tutte le cure necessarie alla riabilitazione.