Potenza, ex ispettore di Polizia a processo

Il Tribunale di Potenza

Inizierà il prossimo 25 novembre, a Potenza, il processo a carico dell'ex ispettore della Digos del capoluogo, Marino Ianni, ora in pensione. L'ex funzionario è stato rinviato a giudizio dal Gup Antonello Amodeo per una serie di ipotesi di reato relative alla concessione di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari e anche di un'ipotesi di tentata concussione e violenza sessuale. L'ex ispettore è stato infatti denunciato da una donna che aveva presentato richiesta di regolarizzazione della sua posizione in Italia, che lo accusa di averla palpeggiata e di aver tentato un approccio sessuale. Di fronte all'opposizione della donna - assistita dall'avvocato Josè Toscano - l'ispettore l'avrebbe minacciata dicendole che non le sarebbe stato rinnovato il permesso di soggiorno.

Ianni, assistito dall'avvocato Fabio Loris Falcone, si proclama innocente.