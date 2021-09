Bucaletto, 50 prefabbricati verso lo smantellamento

Una veduta di Bucaletto a Potenza

Dovrebbero partire a inizio ottobre i lavori per lo smantellamento di 50 prefabbricati nel quartiere Bucaletto a Potenza. Lo ha annunciato l'assessore comunale alle politiche Sociali e Abitative, Fernando Picerno.

Se ne era già parlato lo scorso maggio, ma allora non era stata ancora fatta la gara d'appalto. Ora invece una ditta si è aggiudicata i lavori che saranno avviati a breve. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire poi la costruzione dei 70 nuovi alloggi di cui si parla da tempo.



Bucaletto è il quartiere del capoluogo sorto negli anni Ottanta, per dare un alloggio temporaneo agli sfollati del sisma del 1980. In alcune aree del quartiere insistono prefabbricati vuoti, spesso in stato di totale abbandono.

"Anche su questo - afferma Picerno - si sono fatti dei passi avanti: sono stati infatti assegnati i due alloggi nelle due torri di Auletta che finora erano rimasti vuoti".