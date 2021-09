Potenza esclusa dal bando "Sport e periferie", reclamo del Comune

Dal Palazzo di Città, a Potenza, si dicono tranquilli. La verifica fatta ha confermato che tutta la documentazione caricata nel portale per partecipare al bando "Sport e Periferie" della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in regola. Eppure nei giorni scorsi il Comune si era visto escludere dalla graduatoria.



Il finanziamento da 700mila euro per il rifacimento del campo sportivo di Macchia Giocoli era stato rigettato per l'assenza del documento di validazione del progetto esecutivo. Un colpo non da poco per il capoluogo nominato Città dello Sport 2021 che, tuttavia, ribadisce la correttezza dell'iter effettuato.



Dopo un confronto informale del sindaco Mario Guarente con il capo di gabinetto del sottosegretario allo Sport, l'invio del reclamo formale con richiesta di riammissione. «Siamo fiduciosi e sicuri del nostro operato - conferma il primo cittadino - Quello spazio rappresenta uno dei punti di forza del programma di Potenza Città dello Sport».

In caso di riammissione, i fondi serviranno all'adeguamento degli spalti e alla realizzazione del manto in erba sintetica.