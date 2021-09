Strada allagata nei pressi di via Roma, Potenza

Interruzioni idriche a Potenza, dopo che una condotta dell'acqua è stata tranciata per errore durante i lavori in corso nei pressi del sottopasso ferroviario di via Roma, nel rione Mancusi. E' successo la mattina di venerdì 10 settembre. L'acqua fuoriuscita ha invaso la strada, provocando ulteriori disagi. Tecnici di Acquedotto Lucano sul posto per organizzare i lavori di riparazione. Nel pomeriggio l'erogazione è ripresa regolarmente.