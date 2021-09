Premio Basilicata, 49esima edizione

La locandina del Premio Basilicata

Assegnati durante una cerimonia su internet, causa covid, i riconoscimenti della 49esima edizione del premio letterario Basilicata, organizzato dal circolo Silvio Spaventa Filippi.

La vincitrice della sezione di saggistica storica nazionale “Premio Vincenzo Verrastro” è Arianna Arisi Rota, con il volume “Risorgimento. Un viaggio politico e sentimentale”, edizione Il Mulino.

La giuria ha segnalato il libro di Paolo Saggese dal titolo “Alle origini della questione meridionale”, Terebinto Edizioni e ha attribuito una menzione speciale all’opera di Paolo Soave “Una vittoria mutilata? L’Italia e la Conferenza di Pace di Parigi”, Rubbettino.

Il Premio di saggistica storica europea, intitolato alla memoria di Emilio Colombo, è andato a Antonio Bonatesta autore del saggio “Europa potenza civile e Mediterraneo. La politica comunitaria di Carlo Scarascia Mugnozza (1961-1977)” Edizioni di Storia e Letteratura.

Il Premio di saggistica storica lucana, dedicato allo storico potentino Tommaso Pedìo, è stato assegnato a Vittorio Prinzi per il volume “Viggiano e la Grande Guerra. Storia e memoria” Dibuono edizioni.

Nell’ambito di tale sezione, inoltre, la giuria ha ritenuto doveroso fare una menzione alle case editrici che hanno candidato le loro opere, per l’importante impresa portata avanti negli anni a sostegno della cultura e della diffusione della pedagogia del libro: Edizioni ETS, Esedra, Edizioni Sophia, Etabeta, EditricErmes, Cacucci editore, Pisani Teodosio Edizioni, Villani editore.

Il Premio di Economia politica e Diritto dell’Economia “Tommaso Morlino” è stato assegnato a Fabrizio Barca e Patrizia Luongo curatori del libro “Un futuro più giusto” Il Mulino.

Ernesto Ferrero con il romanzo “Francesco e il Sultano”, Einaudi, è il vincitore della sezione Narrativa, mentre, il premio riservato a opere che promuovono la la cultura della parità di genere e delle pari opportunità è stato attribuito a Igiaba Scego autrice del libro “La linea del colore”, Bompiani.

Il Premio di Letteratura spirituale e Poesia religiosa, infine, è stato assegnato alla poetessa fiorentina Paola Lucarini Poggi.

Dopo un’attenta valutazione delle tesi pervenute, la giuria ha decretato come vincitrice del Premio “Città di Potenza”, nell’ambito della Quarantanovesima edizione del Premio Letterario Basilicata, Teresa Carabutti autrice di una tesi di dottorato dal titolo “Alternanze allomorfiche in alcune varietà dell’Italia centro – meridionale: considerazioni sul rapporto forma-funzione”.