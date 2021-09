Tfa- Ex Firema, presidio davanti alla regione

Il presidio dei lavoratori ex Firema davanti alla regione

Un'odissea senza fine quella dei trentacinque lavoratori della Tfa - ex Firema, lo storico stabilimento ferroviario dell'area industriale di Tito scalo.

Un presidio promosso da Fim, Fiom e Uilm davanti alla sede della regione Basilicata per chiedere una soluzione a una vertenza che si protrae dal 2015. Gli operai chiedono l'intervento della politica lucana, riunita in consiglio regionale, i cui lavori sono stati sospesi proprio per permettere un incontro con il governatore lucano Vito Bardi e una delegazione di consiglieri regionali.

La soluzione prospettata dai sindacati - che definiscono Tfa inaffidabile, in quanto avrebbe più volte disatteso i progetti industriali - passa dall'individuazione di imprenditori disposti a puntare su un settore - quello ferroviario - che in questa regione occupa 509 lavoratori tra diretti e indotto, e che nei prossimi mesi sarà oggetto di ingenti investimenti grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

A tal proposito, il governatore Bardi ha annunciato un tavolo tecnico con Tfa, Apibas - la società aree produttive industriali della Basilicata - e le associazioni datoriali, per capire se sia possibile portare la società a rivedere gli accordi con i lavoratori in un'ottica di rilancio dello stabilimento - e non di chiusura - o se sarà necessario ricollocarli presso aziende lucane.

L'unica certezza è che bisogna fare presto. A dicembre, infatti, scatta la cassa integrazione a zero ore che durerà fino alla fine del 2022.

A quel punto, chi non si trasferirà a Caserta perderà il lavoro.