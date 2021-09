Agenas, sanità lucana in chiaroscuro

L'ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Il rapporto dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), che sarà usato come base per la discussione sulla prossima riforma sanitaria, restituisce un quadro in chiaroscuro.

Il punto di partenza è la fotografia della popolazione, composta per il 23% da over 65 e che per il 39% soffre di almeno una cronicità semplice.

Uno dei nodi cruciali della programmazione resta la rete oncologica, che dovrebbe avere come centro il Crob di Rionero in Vulture.

Nel report, l'Agenas segnala che si potrà fare affidamento su una buona dotazione tecnologica. Giudicata positiva anche la previsione di equipe multidisciplinari per la presa in carico del paziente oncologico. Tra i punti di caduta, invece, la mancanza di criteri per coordinare l'accesso del malato alla struttura più idonea e l'assenza di un piano finanziario per la sostenibilità. Non è stato previsto che il paziente possa ottenere una seconda valutazione come prestazione gratuita. Né sono stati previsti fondi specifici per la ricerca coordinata della rete.

Sempre rispetto alle cure oncologiche, l'indagine ha rilevato che nel biennio 2018-2019, la mobilità sanitaria passiva è aumentata per il tumore al polmone e al colon. Puglia, Campania, Lazio e Lombardia sono le regioni che raccolgono circa il 75% dell'emigrazione sanitaria complessiva dei lucani.



Puntando i riflettori sulle altre patologie e ambiti di intervento, emerge una diffusa aderenza delle strutture lucane agli standard numerici fissati dal governo nazionale nel 2015.

In alcuni casi, tuttavia, come per la rete trauma e quella destinata alla cura dell'infarto del miocardo, l'Agenas sottolinea come la Regione non abbia formalizzato un finanziamento ad hoc.

Tra il 2019 e il 2020, è stato evidenziato anche un aumento della spesa farmaceutica del 3%.