Rifiuti, Comune e Procura contro le infiltrazioni criminali

È stato firmato questa mattina a Potenza un protocollo di intesa tra Procura della Repubblica, Comune e Acta, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel capoluogo.L'intesa vuole prevenire l'infiltrazione della criminalità in un settore delicato come quello dei rifiuti.A firmare, nell'aula Alessandrini del Palazzo di Giustizia del capoluogo, il sindaco Mario Guarente, il procuratore capo, Francesco Curcio, l'amministratore dell'Acta, Camillo Naborre.L'accordo agisce a valle delle gare di assegnazione dei servizi. Il Comune e l'Acta segnaleranno alla Procura i nomi delle ditte vincitrici, e su queste saranno avviati controlli approfonditi.La Procura metterà a disposizione strumenti investigativi più potenti e banche dati più accurate di quelle utilizzate per la certificazione di legalità assegnata dalle Prefetture alle imprese.L'obiettivo del meccanismo, che non rallenterà le procedure amministrative, è, infatti, svelare l'eventuale presenza della criminalità dietro alle ditte apparentemente pulite, che ne diventano la porta di accesso nel tessuto sociale e imprenditoriale.L'ultima relazione della Direzione Investigativa Antimafia segnala come anche in Basilicata siano in crescita i reati contro la pubblica amministrazione e di tipo ambientale.Negli ultimi mesi, numerosi gli incendi divampati in discariche. Accanto all'attività investigativa per individuare l'eventuale origine dolosa, resta il tema della manutenzione e della sicurezza degli impianti.