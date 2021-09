Bollettino covid, 87 nuovi positivi

Tamponi per la ricerca del coronavirus

Sono 87 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata a fronte di 889 tamponi molecolari processati. I guariti di giornata sono 88 mentre restano stabili i ricoveri, 50, con 4 persone in terapia intensiva. Al momento non si segnalano nuovi decessi. Le vittime del covid, da inizio pandemia in regione restano dunque ferme a quota 607.

Sul fronte vaccinazioni il 74,5% dei lucani ha ricevuto almeno una dose, mentre il 62,9% ha già completato il ciclo di immunizzazione.