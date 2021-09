Norme anti covid, controlli e sanzioni

Controlli anticovid in bar e negozi

Per violazione delle norme anti-covid, sono stati sanzionati, dai carabinieri, sei esercenti e ventiquattro clienti di diverse attività del centro storico di Potenza.

Tra di loro anche quattro dipendenti, di tre diversi bar, perché - è scritto in una nota - "sorpresi mentre somministravano alimenti e bevande privi di mascherina".

Durante i controlli, inoltre, i militari hanno emesso altre dieci sanzioni per violazione delle norme sulla somministrazione e sul consumo di bevande alcoliche in orari notturni; i trasgressori sono stati due titolari di bar e otto avventori.

Per la violazione del divieto di diffusione di musica all'aperto, invece, sono stati sanzionati un esercente che - dopo mezzanotte - aveva la musica accesa nel suo locale e un giovane che l'aveva diffusa all'aperto con una cassa acustica.