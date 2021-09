Italfluid, i sindacati: a rischio 40 posti

Un impianto estrattivo

A rischio 40 posti alla Italfluid, azienda dell'indotto Eni. L'allarme arriva dalle sigle di Cgil, Cisl e Uil che rappresentano i lavoratori della chimica e dell'energia. Indetta una giornata di sciopero per il prossimo 4 ottobre.



Forte preoccupazione viene espressa dai sindacati per il calo produttivo, dovuto anche alla scelta di Eni di ridurre il servizio di sorveglianza, nei cantieri dove Italfluid svolge attività di "well testing" e "di gestione pompe multifase". La firma in sede istituzionale, solo qualche mese fa del nuovo protocollo di sito Eni Val D'Agri - hanno commentato i sindacati - ci aveva fatto sperare in ben altre situazioni.