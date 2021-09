Un incontro sulla Costituzione all'Istituto Luigi La Vista di Potenza

Un'immagine dell'incontro con gli studenti

Una copia della Costituzione e dello Statuto regionale della Basilicata: strumenti indispensabili per diventare cittadini attivi e consapevoli. Il presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala è stato ospite dell'Istituto comprensivo Luigi La Vista a Potenza, portando agli studenti un'edizione illustrata di questi testi. Ad accogliere Cicala, nel rispetto delle norme anti-covid, 25 ragazzi, in rappresentanza di tutto il corpo studentesco.



Un'occasione non solo per avvicinarsi alla Costituzione, ma anche per celebrare la ripresa dell'attività didattica in presenza.



Ha partecipato all'evento - tra gli altri - anche Claudia Datena, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale, che ha confermato come per il momento non ci siano state particolari difficoltà nel rientro in classe. In tutta la Basilicata sono soltanto 2 gli insegnanti, che avrebbero dovuto tornare in servizio, ma che non sono ancora saliti in cattedra perché privi al momento di green pass. Si resta in attesa che regolarizzino la loro posizione. Il conteggio sul numero di docenti sprovvisti della certificazione è comunque in continua evoluzione: viene aggiornato di giorno in giorno.



Tra gli studenti grande entusiasmo per il ritorno a scuola. Ma anche la consapevolezza della necessità di rispettare i propri doveri, anche in materia di sicurezza sanitaria.