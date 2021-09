Scuola, a gennaio l'inaugurazione della nuova "Bramante"

Aprirà a gennaio 2022 il nuovo plesso scolastico "Bramante" di Matera, che ospiterà primaria e scuola dell'infanzia. Ad annunciarlo, il Comune dopo l'ultimo punto sull'avanzamento dei lavori. Poco più di 3 milioni e 600 mila euro la cifra investita per la nuova sede.

I lavori erano partiti a fine 2017. Da allora, un contratto rescisso con una prima ditta, una seconda impresa subentrata e il termine dei lavori slittato a lungo.

La scuola dell'infanzia è quasi ultimata. Per la primaria restano ancora da terminare bagni, infissi e illuminazione. "Sarà un passaggio fondamentale per la ripartenza" il commento del sindaco Domenico Bennardi.