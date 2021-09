Covid a scuola, 21 classi in quarantena

A una settimana dall'inizio delle scuole, sono 21 le classi in quarantena in Basilicata, per un totale di 118 alunni. A questi si aggiungono altre 56 persone in isolamento perché contatti vicini, e 25 tra docenti e personale amministrativo. Si tratta di dati ancora parziali, per i definitivi si dovrà attendere mercoledì.

Tra i casi, l'istituto comprensivo di Lagopesole con 21 bambini e 3 docenti in quarantena; l'istituto superiore di Lauria con una intera classe in isolamento, altri tre alunni che viaggiavano sullo stesso mezzo e 4 docenti; l'istituto Pascoli di Matera con 24 alunni della stessa classe e altri tre entrati in contatto.

Dati poco confortanti, "sui quali bisognerebbe intervenire con test salivari periodici a cadenza quindicinale nelle classi sentinella come da piano ministeriale", spiega la dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale Claudia Datena.

La direzione scolastica convocherà nei prossimi giorni un tavolo operativo con la Regione per mettere a punto una strategia di screening sulla fascia d'età fino a 12 anni.