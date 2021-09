Scuola, 175 docenti senza green pass

controllo del green pass

Quattro assenti ingiustificati, al rientro a scuola, tra i docenti, causa mancanza del green pass. Due in provincia di Matera, altrettanti in quella di Potenza. Sono stati sostituiti al volo dall'ufficio scolastico regionale. Ma la situazione, precisa la dirigente Claudia Datena, in 24 ore è già cambiata. Dei 4, uno è già rientrato in servizio, dopo aver regolarizzato la sua posizione. Un altro, ha fatto ricorso al congedo per un anno. Restano dunque due, a oggi, i docenti non rientrati in servizio, entrambi in provincia di Matera. Situazione sotto controllo, dunque, ma da monitorare costantemente:

Il sistema digitale elaborato dal ministero in Basilicata segna infatti altri 175 docenti col semaforo "rosso", privi cioè di green pass, ma - al momento - assenti giustificati, perché in malattia, maternità, congedo, ferie o provvisti di certificato di esenzione vaccinale. Una documentazione, quest'ultima, valida sino al 30 settembre. Poi si vedrà. Tutti gli altri, al momento del rientro in servizio, saranno chiamati a presentarsi in aula, certificato verde alla mano.